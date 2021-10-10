Под Волгоградом женщина погибла в ДТП с микроавтобусом и «Камазом»

"Тойота" вылетела на обочину и перевернулась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу 9 октября на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. Около семи часов на 111 километре автодороги «Самойловка - Шумилинская» столкнулись «Камаз» с прицепом и минивэн Toyota Alphard. От сильного удара иномарка вылетела на левую обочину и перевернулась. В аварии погибла женщина - пассажир микроавтобуса, сообщили в региональном главке МВД.

- В результате ДТП 52-летняя женщина-пассажир автомашины Toyota Alphard с травмами доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, 55-летний водитель, ехавший за рулем минивэна, столкнулся с ехавшим впереди него «Камазом-53212». Причины смертельной аварии еще предстоит установить.