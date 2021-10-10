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Общество10 октября 2021 10:40

На двух улицах Ворошиловского района в Волгограде отключат газ

Из-за планового ремонта голубого топлива в домах не будет 12 октября 2021 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газ отключат на десять часов.

Газ отключат на десять часов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ворошиловском районе Волгограда на следующей неделе грядет плановое отключение газа. На время ремонта систем газоснабжения и газораспределения без голубого топлива во вторник, 12 октября 2021 года на десять часов останутся жители двух улиц, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград»

Отключат газ в Волгограде 12 октября 2021 года с 9 до 19 часов в домах по адресам: улица Северодвинская, №19, 29-39, 35(15), 41(3), 42(1), 49; улица Благовещенская, 4-12, 18, 31-35, 34-44.

Газовики просят волгоградцев в это время выключить газовые котлы и плиты, чтобы избежать несчастных случаев.