Две женщины пострадали в ДТП в центре Волгограда

Очередное ДТП произошло минувшей ночью в центре Волгограда на «проклятом» перекрестке. На пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина вскоре после полуночи столкнулись «Лада Гранта» и «Форд Фокус». 51-летний водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на «красный», сообщили в полиции. В больницу с места ДТП увезли двух женщин.

- Водитель «Лада Гранта» напротив дома №10 на улице Комсомольская совершил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус», - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области.

В этом ДТП травмы получили две 52-летних женщины, которые ехали на пассажирских сидениях в «Ладе Гранта». Обеих пострадавших отвезли в больницу.