Главный тренер «Ротора» об игре с «Енисеем»: в первом тайме нам ветер помогал, во втором сопернику

На стадионе в Красноярске футболистам мешал сильный ветер и срывающийся снег. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Енисей".

9 октября волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» в Красноярске. Как обычно, волгоградцы забили первыми, и на первых минутах, но не смогли ни увеличить, ни сохранить преимущество. Кроме того, что в составе отсутствовали по разным причинам 7 ведущих игроков, причиной такого результата стали и погодные условия. На послематчевой пресс-конференции главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов пожаловался на ветер.

- Непростая игра получилась, погодные условия очень тяжелые, - заявил наставник сине-голубых. - В первом тайме нам помогал ветер, во втором тайме «Енисею». Но сетовать на погодные и поле мне бы не хотелось К сожалению, у нас не все отрезки двух таймов получились. Мы, забив гол, почему-то перестали играть в тот футбол, который планировали, и свалились на единоборства, борьбу. За это и поплатились, получив гол со стандарта.

Хохлов также отметил, что сказывается на игре и отсутствие игроков. Напомним, Бериашвили и Школик дисквалифицированы, Щеткин улетел играть за сборную Казахстана, а Кипиани, Байрыев, Голосов и Терновский травмированы.

- Приходится выпускать игроков не на своих позициях, - посетовал тренер. - Но, все равно можно играть.