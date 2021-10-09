Волгоградцев на время оставят без радио и телевидения

Телесигнал пропадет ненадолго. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В будущий четверг, 14 октября Волгоград на некоторое время останется без радио. Не смогут слушатели настроить на своих приемниках в ночные и утренние часы «Дети FM», «Эхо Москвы» и «Наше радио». На станциях, по информации Волгоградского регионального центра РТРС, пройдут профилактические работы.

А с 12 по 15 октября в отдельных населенных пунктах пропадут цифровые телеканалы. В это время будут проходить плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. РТРС приносит зрителям и слушателям извинения за временные неудобства. Публикуем список населенных пунктов, где пропадет телерадиосигнал.