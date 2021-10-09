Ночные заморозки и потепление ко вторнику обещают синоптики волгоградцам

На солнце еще будет тепло, а к вечеру можно надевать пуховики. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Большинство волгоградцев так и не дождалось обещанного отопления: котельные должны были запустить 7 октября, а батареи дома у многих ледяные. Усугубляет ситуация погода за окном: в ночь на воскресенье, 10 октября синоптики волгоградского ЦГМС обещают заморозки. И если в Волгограде ночная температура воздуха упадет до 0, то в северных районах области и вовсе будет -7. Немного потеплеет только ко вторнику.

Днем в воскресенье, 10 октября в Волгограде будет +13...+15 градусов, в ночные часы 0…+2. На градус выше будет днем в понедельник. А ко вторнику, 12 октября, усилится ветер, но при этом на градуснике будет теплее: + 17 в Волгограде и +19 в районах области. Осадков в ближайшие дни не стоит, солнце лишь иногда будет скрываться за облаками.