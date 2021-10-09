В Волгоградской области растет убыль населения, младенческая смертность и число разводов

Регион стремительно теряет своих жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская область стремительно теряет своих жителей. И дело не в том, что люди уезжают за счастливой жизнью в другие города и страны. Область вымирает. Такой вывод можно сделать, посмотрев цифры Росстата о естественном движении населения страны в августе 2021 в разрезе субъектов. Цифры за август 2021 сравнивают с таким же временным отрезком в прошлом году. Резко выросла смертность, даже среди детей первого года жизни. Больше стали разводиться.

Итак, в августе 2021 года в Волгоградской области родились 1723 ребенка. Это на 21 больше, чем в прошлом году. Можно было бы порадоваться, только убыль населения происходит более серьезная. Умерли 4543 человека. В августе прошлого года было в полтора раза меньше: 2813 человека. Известно, что жизни 935 человек унес коронавирус. Выросла и младенческая смертность: в августе этого года в области скончались 10 малышей, которым не было и года. В прошлом году таких случаев было 7 в этом месяце.

Итого получается, что естественная убыль населения в августе 2021 года составила 2820 человек. В прошлом году цифра была гораздо меньше - 1111 человек.

Сравнили в Росстате и статистику по бракам и разводам. В августе 2021-го 1827 волгоградских пар создали семью. Это на 64 больше, чем в прошлом августе. Но и разводов стало больше: решили расстаться 912 пар, в августе 2020-го таких было 851 пара.