Волгоградской «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» в Красноярске

У волгоградцев отличился Андреа Чуканов. Фото: СК "Ротор".

В Красноярск волгоградцы отправились с большими потерями – в составе отсутствовал ряд ключевых игроков. Илья Бериашвили и Игорь Школик не поехали из-за дисквалификации, Алексея Щеткина вызвали в сборную Казахстана, и сразу четверо – Ника Кипиани, Азат Байрыев, Илья Голосов и Дмитрий Терновский травмированы. Несмотря на это, матч начался с быстрого гола: уже на 5-й после отличного паса от Ильи Мартынова мяч в ворота «Енисея» отправил Андреа Чуканов.

Большую часть первого тайма «Ротор» играл от обороны, угрожая сопернику нечастыми контратаками. Команда играла вторым номером, было несколько хороших выходов два в три, но как обычно страдала реализация. Увеличить преимущество волгоградцы в первом тайме не смогли.

В середине второго тайма «Енисей» увеличил напор на ворота волгоградцев и удачно реализовал угловой. Ворота «Ротора» расстрелял Егор Иванов. В концовке был шанс у Георгия Махатадзе – у него получился опасный удар из-за штрафной, но вратарь красноярской команды спас «Енисей от поражения». Боевая ничья, 1:1, и по одному очку заработали клубы в этой игре.

Следующий матч «Ротор» проведет дома. 13 октября, в среду, в 18.30 на «Волгоград Арене» команда принимает «Кубань». Билеты уже в продаже. Клуб напоминает, что вход на стадион возможен только по QR-кодам.