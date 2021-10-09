Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2021 14:48

На юге Волгограда девушка-подросток пострадала в тройном ДТП

Школьница ехала в одном из трех авто, столкнувшихся в Красноармейском районе
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка ехала в легковушке, в которую влетел "Фольксваген".

Девушка ехала в легковушке, в которую влетел "Фольксваген".

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

8 октября в массовом ДТП на юге Волгограда пострадала 16-летняя школьница. Травмы головы девушка получила во время столкновения трех легковушек на улице Тельмана. Один из водителей не уступил дорогу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это произошло в 14.00. 30-летний водитель на «Фольксваген Бора» во время поворота не пропустил Hyundai Accent. В результате чего вторая иномарка врезалась в легковой фургон «ВИС». К счастью, скорости были небольшие, и автомобили сильно не побились. Все водители здоровы, госпитализация потребовалась только одной пассажирке.