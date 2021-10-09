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Здоровье9 октября 2021 11:23

За год смертность от коронавируса в Волгоградской области выросла в 35 раз

Росстат опубликовал официальную статистику смертности от COVID-19
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Все больше пациентов в волгоградских госпиталях не удается спасти.

Все больше пациентов в волгоградских госпиталях не удается спасти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградцы давно уже шокированы цифрами ежедневной смертности от коронавируса в регионе – каждые сутки от ковида умирает уже по 20-25 человек. В субботу, 9 октября официальной статистикой поделился Росстат: опубликованы данные о естественном движении населения России в августе 2021 года. Оказывается, что за год число летальных случаев в нашем регионе выросло в 35 раз: если в августе 2020 из-за ковида наша область потеряла 26 жителей, то в августе 2021-го – 935 человек. Это самая огромная цифра с начала года. В июле от коронавируса умерли 567 человек, в июне 246, в мае 194, в апреле – 200.

Это только те люди, у которых коронавирус стал основной причиной смерти. Из 935 человек у 905 COVID-19 был идентифицирован, еще у 30 была вся клиническая картина новой коронавирусной инфекции, но при этом отрицательный ПЦР.

На смерть еще 306 человек в августе, по данным Росстата, коронавирус оказал очень существенное влияние.