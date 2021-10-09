Стало известно, какие еще магистрали в Волгограде отремонтируют в 2022 году

На всех объектах срежут старый асфальт и уложат 2 слоя нового. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Улица Ангарская в Дзержинском и 10-й дивизии НКВД в центре, малые проезды на улице Еременко и проспекте Университетском – эти и другие улицы весной 2022 года ждет ремонт. Мэрия Волгограда назвала еще 23 объекта, на которых водителей избавят от ям. Асфальт заменят благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Недавно городские власти уже провели аукцион и определили подрядчика, который отремонтирует 19 улиц города, теперь в список попали 23 дорожных объекта. Как утверждают чиновники, выбирали они среди тех улиц, на которые чаще всего поступают жалобы горожан. Чтобы все было по-честному, в список включают улицы из всех 8 районов города. Дорожная техника выйдет на объекты уже весной, как только установится теплая и сухая погода. Как правило, уже в преле можно начинать фрезеровать проезжую часть. Все эти улицы отремонтируют капитально, уложив 2 слоя дорожного покрытия. Где нужно, еще и заменят бордюры или обновят инфраструктуру. По окончании ремонта подрядчик нанесет разметку.

КОНКРЕТНО

Какие улицы попали в список

Тракторозаводский район: дорога к кладбищу поселка Верхнезареченского, ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Тарифной до ул. Атласова);

Краснооктябрьский район: ул. Варшавская, ул. Триумфальная, местный проезд ул. Еременко;

Дзержинский район: ул. Калеганова, ул. Твардовского, ул. Новодвинская, ул. Кутузовская, ул. Ангарская (от ул. Римского-Корсакова до ул. П. Осипенко);

Центральный район: ул. 10 дивизии НКВД;

Ворошиловский район: ул. Ковенская;

Советский район: местный проезд пр. Университетского (от ул. Криворожской до ул. Панфилова), ул. Криворожская;

Кировский район: ул. Успенского, ул. 1-й Пятилетки, пер. Залесский, ул. Подольская, ул. Пожарского (от ул. Нижнетагильской до ул. Бежицкой), ул. Никитина (от пер. Братского до ул. Гастелло);

Красноармейский район: ул. Кагальницкая, ул. Марийская, ул. Олимпийская.