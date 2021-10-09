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Происшествия9 октября 2021 10:11

В Волжском лихач на «Лансере» сбил школьницу на пешеходном переходе

Под машины в пятницу попали еще двое взрослых пешеходов
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Всех троих сбили на пешеходных переходах.

Всех троих сбили на пешеходных переходах.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

12-летнюю школьницу увезли с места ДТП в больницу в пятницу, 8 октября, в Волжском. Сбили девочку на бульваре Профсоюзов. Ребенок вышел на нерегулируемый пешеходный переход, когда его с ног сбила легковушка. За рулем «Митсубиси Лансера», который летел со стороны Карбышева в сторону Машиностроителей, ехал 26-летний молодой человек. Напротив дома №16 он не пропустил пешехода и сбил школьницу. У ребенка ушибы, девочку госпитализировали в детскую горбольницу.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, это происшествие - не единственное, в котором пострадали пешеходы. Днем в пятницу в Советском районе под машину попала 62-летняя женщина. Она переходила дорогу на светофоре, когда на нее наехал «Вольво» с полуприцепом. В этот же день утром 32-летний водитель на десятке сбил 37-летнего мужчину на пешеходном переходе на улице Электролесовской.