Новый автобусный маршрут введут с 9 октября в Красноармейском районе

Новый вспомогательный маршрут начнёт курсировать в Красноармейском районе Волгограда в субботу, 9 октября. По просьбам жителей посёлка Татьянка автобус №79А заменит ранее работавшее там маршрутное такси №16А. Как сообщили в мэрии, общественный транспорт будет ходить по направлению «Пос. Заря» - «Татьянка-1».

На новом направлении до пос. Татьянка в Красноармейском районе будут ездить автобусы средней вместимости. Ранее волгоградцы довольствовались микроавтобусами, но работа транспортной компании вызывала нарекания у жителей. Как рассказали в мэрии, в течение дня водители маршруток ходили не по расписанию, вечером доехать до посёлка Татьянка-1 было невозможно, поскольку перевозчик раньше положенного заканчивал работу.

Автобусы №79А свяжут два отдаленных посёлка – Заря и Татьянка-1. Из первого населенного пункта общественный транспорт проследует по улицам Куйбышева, Лазоревой, проспекту Героев Сталинграда, улице 40 лет ВЛКСМ, проспекту Столетова, улицам Панферова, Удмуртской, Гремячинской, Караванной, 2-й Караванной до пересечения с Вилянской. Затем повернет налево в сторону улицы Джека Лондона и проследует до конечной остановки в поселке Татьянка-1.

Перевозки по маршруту № 79А будут осуществлять три автобуса средней вместимости. Транспорт будет выполнять 42 рейса каждый день с комфортным для пассажиров интервалом, заявили в мэрии Волгограда. Обслуживает маршрут транспортное предприятие «Волгоградский автобусный парк». При этом автобусы № 79, обслуживающие маршрут «Пос. Заря» - «Татьянка-2», продолжат работать в прежних границах.