Зараженное мясо уничтожат. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Карантин по африканской чуме свиней ввели в Волгограде 7 октября. Зараженное мясо в областном центре обнаружили на территории мясокомбината в Дзержинском районе - ООО «Царицынский комбинат», сообщили в комитет ветеринарии Волгоградской области. Туши зараженных опасной инфекцией свиней поступили из Белгородской области.

- Инфицированные туши были выявлены в лаборатории на первом этапе входного контроля, что позволило не допустить контакта с другим сырьем. В результате вся партия свинины, поступившая из Белгородской области, изъята, - рассказали в комитете ветеринарии.

Согласно приказу, все зараженное мясо подлежит уничтожению. На входе и выходе с мясокомбината будут дезинфицировать все, вплоть до одежды и обуви персонала. Подъезд транспорта к предприятию ограничат. Все необходимые ограничения ввели и в складском помещении, холодильное оборудование опечатано.

Как подчеркивают в комитете ветеринарии, для человека африканская чума свиней не опасна, в отличие от животных. Но распространение вируса может привести к серьезным экономическим потерям, поэтому все необходимые меры будут соблюдены.