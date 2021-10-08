На стадионе «Трактор» в Волгограде почти полностью убрали старые трибуны

На стадионе "Трактор" в Волгограде почти завершился демонтаж обветшавших стен и трибун. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Демонтаж стадиона «Трактор» завершается на севере Волгограда. Рабочие разбирают остатки стен спорткомплекса и ветхие трибуны. До этого с площадки Тракторного района вывезли инвентарь и разобрали деревянные сидения для зрителей. Кроме старых объектов стадиона, подрядчик демонтирует и фундамент сооружений. В мэрии заявили, что эти работы завершены уже на 95%.

После разбора ветхих конструкций на стадионе «Трактор» начнут возводить новые спортобъекты. В мэрии Волгограда сообщили, что подрядная компания построит физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалами, вспомогательными помещениями и трибуной на 500 зрителей. Возле главного футбольного поля на «Тракторе» оборудуют беговые дорожки, секторы для толкания ядра и прыжков в длину. Кроме того, на стадионе построят многофункциональные площадки для волейбола, мини-футбола, баскетбола, футбола на песке и пляжного волейбола, а также зону для сдачи ГТО.

По условиям контракта, подрядчик должен уделить особое внимание реставрации объекта культурного наследия регионального значения - «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», территорию вокруг памятника также обновят. Рядом со стадионом оборудуют зелёный парк площадью около 10 тысяч квадратных метров. Также возле «Трактора» планируют расширить проезжую часть на улице Шурухина и оборудовать дополнительные места для парковки.