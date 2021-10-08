Роспотребнадзор нашёл нарушения в пищеблоках больниц Волгоградской области

Роспотребнадзор выявил нарушения в пищеблоках больниц и интернатов Волгоградской области.

С начала 2021 года Роспотребнадзор по Волгоградской области проинспектировал 15 объектов общепита в местных социальных учреждениях. Проверки в больницах, интернатах для пожилых и социально-реабилитационных центрах были как плановыми, так и внезапными. По итогу санитарное ведомство нашло в пищеблоках нарушения требований СанПин.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, во время проверок в пищеблоках социальных учреждений Волгоградской области инспекторы выявили нарушения требований к санитарно-техническому состоянию помещений, к прохождению работниками медосмотра, несоблюдение условий хранения и реализации пищи, правил личной гигиены персоналом, отсутствие документов и маркировки на продукты. После инспекций в 15 объектах общепита санитарное ведомство оштрафовало виновных на 95 тысяч рублей. А юридическим лицам и ИП выдали предписания об устранении нарушений.