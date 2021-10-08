В Волжском отчим издевался над пятилетним пасынком

Отчим бил ребенка по любому поводу. Фото: Николай Александров

В Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье истязание несовершеннолетнего на 36-летнего жителя города Волжского. Мужчину подозревают в систематических издевательствах над 5-летним пасынком, которого тот избивал по любому поводу. Один из таких моментов попал на видео, которое сняли случайные прохожие на улице, оно стало неопровержимым доказательством, сообщили в региональном СУ СКР.

- Свидетелями истязания малолетнего стали случайные прохожие, которые запечатлели противоправные действия злоумышленника на камеру мобильного телефона, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Куницкая.

По данным следствия, ранее судимый отчим испытывал сильную неприязнь к своему пятилетнему пасынку. С июня по июль 2021 года он систематически его избивал. Причиной становились самые незначительные поводы. Так, на видео в июле попал момент, когда мальчик облил футболку соком. Отчим стал его оскорблять, затем нанес несколько ударов ногами. После продолжил избивать ребенка кулаками по голове и лицу.

В ближайшее время извергу будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.