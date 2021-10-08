Более 670 тысяч человек провели лето в ЦПКиО Волгограда

Одно из самых популярных мест в ЦПКиО - новый водоем. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские парки с началом холодов немного опустели. Пока рабочие убирают опавшую листву, руководство подводит итоги прошедшего лета. Так, в ЦПКиО Волгограда посчитали, сколько посетителей принял парк в летнем сезоне и какие площадки стали самыми популярными у горожан. Первое место завоевала аллея, на которой растет церцис. Обычно посмотреть на его цветение и сфотографировать красивое розовое дерево приезжают со всех концов города. А в жаркие дни местом скопления людей стал новый искусственный водоем, который открыли этим летом. Здесь не только прогуливаться прохладнее, но и можно было прокатиться на катамаранах и фламинго.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе парка, сейчас работники ЦПКиО готовятся к зимнему сезону. Напомним, на месте водоема хотят открыть каток. А в ближайшие дни продолжится озеленение.

- В этом сезоне во всем парке смонтировали систему полива, посадили 550 крупномерных деревьев, 230 кустарников, 5100 кв.м. травы, установили систему освещения и сделали архитектурную подсветку. Благоустройство проходило под руководством ландшафтного архитектора Дениса Вогеля и главного агронома Александра Быкова.

Следующим летом в парке приступят к строительству смотровых площадок, обещают открыть и новые экстремальные аттракционы для молодежи. Будущим летом в ЦПКиО планируют провести двухдневный музыкальный ParkSeason FEST.