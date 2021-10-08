Федеральный статус получили почти 400 километров дорог в Волгоградской области

Речь идет об этих двух участках. Карта: ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград

В Волгоградской области федеральный статус получили две дороги, ранее находившиеся в региональном подчинении. Дорожникам ФКУ Упрдор Москва-Волгоград передали участок трассы Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Заволжье протяженностью 239 километра. Также федеральное значение получило ответвление этой дороги – 153-километровый подъезд к пункту пропуска «Вишневка» на границе с Казахстаном. Обе трассы уже готовят к грядущей зиме.

- До начала холодов мы проведем ряд работ по ликвидации неровностей на особо опасных участках. Уже определена подрядная организация, которая будет заниматься содержанием трассы Р-229, приобретена соответствующая дорожная техника. В ближайших планах - отремонтировать, в том числе капитально, участки дороги, привести в соответствие нормативам мостовые сооружения, - сообщил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Трасса Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» станет дублером федеральной автодороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, что поможет частично снизить трафик на загруженном направлении. Ее ответвление позволит обеспечить транзитное сообщение до границы с Казахстаном. Дорожники планируют развивать эти направления, увеличивать их пропускную способность, для этого будут строить и реконструировать.

Через несколько лет эти автомагистрали будут соответствовать полученному федеральному статусу. Пока же трасса Р-229 по большей части относится к дорогам третьей категории, а подъезд к ДАПП «Вишневка» – к четвертой. При этом они обеспечивают как международные и межрегиональные транзитные связи, так и местное сообщение. Вдоль дорог расположены десятки городов и сел, в том числе Волжский с населением более 300 тысяч человек.