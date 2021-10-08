Волгоградский губернатор возьмет физкультуру и спорт в регионе в свои руки

Андрей Гладков завоевал для страны золото Паралимпиады. Фото: администрация области.

В пятницу, 8 октября в администрации области вручали награды победителям летней Паралимпиады в Токио. Спортсмены, их наставники и тренеры, прославившие регион, получили денежные призы, которые накануне утвердил волгоградский губернатор (напомним, "золото" Паралимпийских игр оценили в 2,5 миллиона, "серебро" - в полтора). А также цветы и поздравления от главы области Андрея Бочарова.

- За каждой добытой в честной борьбе медалью — ваша личная человеческая и спортивная история, годы тренировок и самоотверженного труда. И, конечно, профессионализм и мастерство ваших тренеров и наставников, вера, терпение и надежда ваших родителей, ваших близких, - пожал руку чемпионам Андрей Бочаров. С прошедшей Олимпиады медали привезли пловец Андрей Гладков – он завоевал «золото», «серебро» и «бронзу» — пловчиха Наталья Буткова. Наградами отметили и их тренеров.

Участники встречи обсудили дальнейшее развитие спорта в регионе и решили, что нам не хватает совета по развитию физической культуры и спорта. Его создадут при губернаторе, сам Андрей Бочаров его и же и возглавит.

- Профильному комитету даны поручения проработать предложения по реализации решения о создании нового коллегиального органа, - прокомментировали в пресс-службе губернатора Волгоградской области.