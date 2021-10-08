Новым владельцем завода «Красный Октябрь» в Волгограде стал миллиардер Дмитрий Пумпянский

У завода появился новый хозяин. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новым владельцем волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь», который уже много лет переживает одно банкротство за другим и переходит из рук в руки, стал российский миллиардер из списка Forbes Дмитрий Пумпянский. АО «Группа РСЛ», которая занимается металлургией, управлением активами и промышленным редевелопментом, завершило сделку по приобретению акций АО «Корпорация Красный Октябрь», сообщили в пресс-службе предприятия.

- Компания будет осуществлять непосредственное управление предприятием. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, - рассказали на заводе.

По данным корпорации, в новый совет директоров вошли Юлия Бабина, Валерий Бурых, Константин Волков, Андрей Колесник. Председателем стал Георгий Хурошвили, а управляющим директором с 1 октября назначен Константин Волков.

- Своими ближайшими задачами мы видим восстановление докризисных показателей производства, расширение рынков сбыта, развитие отраслевой кооперации. Улучшение экономических показателей позволит создать новые рабочие места и реализовать план по модернизации производства, - цитирует пресс-служба гендиректора «Группы РСЛ» Андрея Колесника.

АО «Группа РСЛ» - одно из подразделений группы компаний «Синары», которым владеет Дмитрий Пумпянский. В 2017 году компания выкупила у РУСАЛа криолитовый завод в Свердловской области, теперь на промплощадке под названием «Малахитовая шкатулка» работают десятки компаний, в том числе Каменск-Уральский экспериментальный металлургический завод. В «Группу РСЛ» также входят компании «Русглаввтормет» и «Редевелопмент промышленных территорий».

Тем временем, волгоградский «Красный Октябрь» остается в процедуре конкурсного производства. По закону о банкротстве, после того, как на заводе пройдет инвентаризация имущества, его оценят и проведут открытые торги. Кто подаст на них заявку, уже ясно.