Как с гречкой: исследователи рынка говорят о создании искусственного ажиотажа на картошку

Цены будут расти, пока есть спрос, считает Александр Свидров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посмотрев на цены на картошку в магазинах и на рынках, прочитав новости о том, что овощи еще более чем в два раза вырастут в цене, волгоградские покупатели побежали сметать с прилавков картофель мешками, пока он еще не золотой. В Волгограде за недорогой картошкой выросли очереди. И как раз этот нездоровый ажиотаж и становится причиной роста цен, считают исследователи рынка. Если народ готов покупать, продавец будет и дальше поднимать ценник. Первый вице-президент Волгоградской торгово-промышленной палаты Александр Свидров считает, что к ситуации уже пора бы подключиться надзорным органам.

- За последнюю неделю цена на картофель, по данным Волгоградстата, выросла на 11 процентов. Но за такой короткий промежуток времени себестоимость производства картофеля вырасти не могла. При отсутствии увеличения затратной части существенное колебание цены на овощи в период сбора урожая вызывает ряд вопросов. Считаю, что эта ситуация должна получить оценку надзорных органов, - заявил Свидров.

По его мнению, то, что сейчас происходит с картошкой, мы уже проходили, когда народ сметал с полок дорожающую с каждым днем гречку. Кому-то такой ажиотаж очень выгоден. И сейчас, как только упадет спрос на картофель, упадет и цена на него, считает директор «Волгоградэкспертизы».

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