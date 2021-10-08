«ДДТ», «Би-2», «Сплин» и «Мумий тролль» выступят в Волгограде в июле 2022 года

Юрий Шевчук готов выступить на "Волгоград Арене" в июле следующего года. Фото: Александр ГЛУЗ

Организаторы фестиваля Park Season FEST не теряют надежды провести грандиозное мероприятие в Волгограде, которое уже второй год откладывается по причине пандемии. Даты уже несколько раз сдвигали, но, по словам дирекции фестиваля, главные хедлайнеры концерта пока еще желают выступить на "Волгоград Арене". За это время каких только звезд не обещали зрителям. По последним данным, фестиваль состоится в Волгограде 1 и 2 июля 2022 года, а на "Волгоград Арене" споют не только заявленные ранее группы «Сплин», «Мумий тролль» и «Би-2», но и Юрий Шевчук с группой «ДДТ». Это должно произойти 2 июля в 17.00. Если мы к тому времени победим коронавирус, и в стране разрешат массовые мероприятия.

Оптимистично настроенные поклонники этих рок-групп уже могут покупать билеты – организаторы открыли продажу. Тех, кто купил билет ранее, тоже пропустят без всяких доплат. И на первый, и на второй день фестиваля.

В первый день на Park Season FEST запланировали концерт-разогрев, на который пригласили «НАИВ», «Кис-Кис», «Кирпичи», «Чёрный вторник». 2 июля помимо главной площадки на "Волгоград Арене" будет работать и малая сцена, на которой ждут «Касту», Bad Balance, Face и «Каспийский груз».

Если все будет хорошо и к лету следующего года откроют границы, в Волгоград смогут приехать и зарубежные хедлайнеры. Ранее организаторы договорились о выступлении на фестивале в Волгограде Bomfunk MC’s и Guano Apes.