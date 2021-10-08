Экс-чиновник администрации Волгоградской области сознался в коррупционном преступлении, из-за которого бюджет потерял 121 миллион

Подрядчик просто закопал отходы на месте и получил деньги. Фото: Администрация Волгоградской области.

Бывший председатель комитета природных ресурсов администрации Волгоградской области Виталий Сазонов в ближайшее время окажется на скамье подсудимых. Чиновник сознался в преступлении – превышении должностных полномочий. У него на глазах подрядчик, которого наняло подведомственное ему казенное учреждение, провернул грандиозную аферу, получив 121 миллион рублей из бюджета за работы, которые не выполнил. Зная, что работы по ликвидации отходов не проведены, чиновник распорядился подписать акты выполненных работ.

Громкое дело, в котором замешан высокопоставленный чиновник, расследовали при участии ФСБ. По версии следствия, а августе 2018-го «Дирекция водохозяйственного строительства» - казенное учреждение в подчинении у Виталия Сазонова – заключило с подрядчиком контракт на 269 миллионов рублей. За эти деньги фирма должна была вывезти отходы с 18 свалок в Среднеахтубинском районе в карьер, после чего подготовить расчищенные площадки к рекультивации. Вместо того, чтобы расчистить несанкционированные свалки, подрядчик закопал часть отходов прямо на месте, создав видимость проведенных работ. Несмотря на явные нарушения госконтракта, заказчик работ подписал акты и оплатил их в полном объеме.

- Сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ, превысила 121 млн рублей, - сообщает прокуратура Волгоградской области.

Дело передали в Краснооктябрьский районный суд. Сазонов не единственный, кто предстанет перед лицом закона. Сейчас завершается расследование уголовных дел, которые завели на директора казенного учреждения и руководителя фирмы-подрядчика.