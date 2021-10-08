Обманутые дольщики Волгограда и Волжского получат компенсации

В регионе решают проблемы обманутых дольщиков. Фото: АВО

Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства одобрил выплату компенсации 32 дольщикам, которые купили квартиры в трех долгостроях Волгограда и Волжского, сообщили в Минстрое РФ.

Выплаты получат 19 дольщиков дома на улице Базисной, который строило ООО «Домостроитель» в Советском районе Волгограда. Также компенсации выплатят дольщикам двух домов застройщика ООО «Универсалстрой». Их получат 6 человек из дома на улице Вучетича в Красноармейском и 7 из дома на улице Карбышева в Волжском.

- В отношении обоих застройщиков введена процедура банкротства. Взяв в аренду земельные участки для строительства многоквартирных домов, они так и не приступили к работам, - сообщили в региональной инспекции госстройнадзора.

В ближайшее время в регионе при помощи федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства в областном центре собираются достроить два дома в ЖК «Парк Европейский», а также выплатить компенсации дольщикам еще шести домов в Волгограде и Волжском.