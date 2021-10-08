На юге Волгограда начался ремонт улицы Фадеева

Ремонт завершат в этом году. Фото: мэрия

В Красноармейском районе начался ремонт дороги на улице Фадеева. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь проведут комплексную реконструкцию участка протяженностью 2,2 километра. Бригады «Тацинского ДСУ» уже приступили к фрезерованию старого асфальтового покрытия, сообщили в мэрии.

- Работы по обновлению участка дороги от проспекта Героев Сталинграда до улицы. Бахтурова, выполняемые в текущем году, - второй этап комплексной реконструкции ул. Фадеева, - отмечают в администрации города.

На первом этапе три года назад обновили улицу Фадеева на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Удмуртской. Второй этап начали с замены бордюров. 585 метров ограждения из горного гранита очистили и установили заново. Теперь фрезеровальной машиной с шириной захвата около двух метров срезают старый асфальт. Перед тем, как уложить новое покрытие, приведут в порядок горловины полутора сотен колодцев инженерных сетей.

- Общая площадь реконструкции на улице Фадеева составляет порядка 22 тысяч квадратных метров. Кроме того, в ходе обновления дороги будет восстановлено свыше 1000 квадратных метров пешеходных дорожек, - подчеркивают в мэрии.

За этот год в Красноармейском обновят более 25 улиц общей протяженностью более 31,5 километра, в целом по Волгограду - более 100 дорог в разных районах города.