В Волжском в двух ДТП пострадали три человека

Пассажира одной из иномарок увезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Волжском Волгоградской области за минувшие сутки произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали три человека. В половине девятого вечера 24-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser на выезде со двора на улице Карбышева врезался в «Фольксваген Гольф». Внедорожник двигался задним ходом, сообщили в региональном главке МВД. В результате в больнице оказались молодой мужчина и девушка.

- Водитель и 22-летняя пассажирка автомашины «Фольксваген» с травмами доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в полиции.

Еще одно ДТП около трех часов дня в четверг произошло в Волжском на пересечении улиц Свердлова и Карбышева. Там столкнулись два «Рено». По предварительным данным, 48-летняя женщина на «Рено Каптюр» не предоставила преимущество в движении «Рено Логан», который двигался по кольцу. В этой аварии получил травмы 77-летний пассажир «Логана».