В Волгограде снесут разваливающееся общежитие на Дегтярева

Дом на улице Дегтярева, 6 давно трещит по швам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Межведомственная комиссия администрации Тракторозаводского района Волгограда признала аварийным и подлежащим сносу разрушающееся общежитие на улице Дегтярева, 6. Такое решение приняли на основании заключения инспекции регионального Госжилнадзора, сообщили в ведомстве.

- После проведенного обследования технического состояния многоквартирного дома №6 по улице Дегтярева Волгограда было составлено заключение о техническом состоянии, которое послужило основанием для признания дома аварийным и подлежащим сносу, - сообщили в Госжилнадзоре.

Когда-то дом на Дегтярева, 6 был образцовым заводским общежитием. Теперь же это разрушающийся многоквартирный дом, в котором рушатся стены, оконные рамы грозят вот-вот вывалиться на улицу, дыры в полу, от вечной сырости по стенам расползается плесень.

- В подвале круглый год стоит вода. А когда он заполняется и вода доходит до электросчетчиков, мы горим, - делились с «КП-Волгоград» жители разваливающейся общаги еще два года назад.