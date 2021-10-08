Специалисты крупнейших банков страны обсудили ситуацию на рынке

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Спикером от Банка УРАЛСИБ на конференции выступал заместитель Председателя Правления банка, руководитель блока Корпоративного и малого бизнеса Евгений Абузов. Говорил о том, как в эпоху «ковидных реформ» сети пришлось спешно перестраивать свою работу, о плюсах и минусах новых реалий и развитии цифровых инноваций.

«От банка, который фокусировался на прямых продажах и все свои усилия направлял на непосредственное взаимодействие менеджера и клиента, мы перешли на цифровое взаимодействие. Нашли свои эффективные модели привлечения клиентов и работы с ними», - отметил Евгений Абузов.

Новые технологические разработки большую часть заботы о потребителе позволяют перенести в дистанционный формат. А новые линейки услуг, разработанные с учетом потребностей текущего времени, призваны максимально удовлетворить запросы клиента. Особенно когда речь идет о малом бизнесе и его потребностях.

Евгений Абузов: «Малый бизнес в целом восстановился и сохранил свой потенциал платежеспособности, судя по текущим показателям. Исходя из этой и других предпосылок мы решили наращивать свои кредитные портфели в этом сегменте. В 2021 году кредитование малого бизнеса у нас растет очень большими темпами, по сравнению с 2020 годом мы выросли на 70%, и, думаю, что текущий год мы завершим со 100%-ным ростом к предыдущему».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»