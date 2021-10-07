В Волгоградской области ожидается похолодание до -6 градусов

Ночные заморозки до -6 придут в Волгоградскую область с 8 на 9 октября. Фото: Василий Вахрин

Ночные заморозки обещают волгоградцам в ночь с 8 на 9 октября. С пятницы на субботу температура воздуха в темное время суток составит +3...-2º, местами при прояснении похолодает до -6 градусов, такая погода сохранится Волгоградской области, как минимум, до воскресенья.

В пятницу, 8 октября, синоптики волгоградского ЦГМС прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 11-14 м/с. По области ночью ожидается +4...-1º, местами при прояснении до -5º. Днем потеплеет до +9-14 градусов.

9 октября сохранится такая же ветреная и солнечная погода. Температура ночью составит +3...-2 градусов, местами при прояснении похолодает до -6. При этом днем воздух прогреется до +11-16 градусов.

В воскресенье, 10 октября, волгоградцев ждёт переменно облачное небо без осадков. Северо-восточный ветер немного стихнет до 4-9 м/с. Ночью прогнозируют +4...-1, местами при прояснении до 6 мороза. Температура воздуха днем составит +11-16°.