Волгоградский завод «Титан-Баррикады» распродает часть имущества

Судостроительное предприятие «Титан-Баррикады» выставило на торги часть своей собственности. На аукционе продадут моторный катер «РК 1906», консольный кран и несколько фрезерных станков. За служебно-разъездное судно 1993 года постройки хотят выручить около 657 тысяч рублей, за остальное рабочее оборудование чуть больше 4х миллионов. Нового владельца определят 4 октября.

Согласно данным с торговой площадки РТС-тендер, моторный катер «РК 1906» может перевозить 10 пассажиров и двух членов экипажа. На судне нет повреждений на обшивке, водонепроницаемых переборках, палубе и других элементах корпуса. У катера есть акт очередного освидетельствования ГИМС МЧС России по Волгоградской области. АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» назначил начальную цену сделки в 656,8 тысяч рублей, включая НДС. Аукцион пройдет 4 ноября.

Также судостроительный завод продает консольный кран грузоподъёмностью в полтонны и несколько фрезерных станков российского и белорусского производства. Оборудование по-прежнему рабочее, его общая стоимость около 4,1 миллиона рублей. Кран и станки продадут 4 ноября вместе с моторным катером.