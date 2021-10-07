5,4 миллиарда рублей получит регион на комплексную застройку Волгограда и Волжского

Один из примеров комплексной застройки - микрорайон Долина. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская область получит более 5,4 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры и комплексную застройку территорий в Волгограде, Волжском и Городище по федеральной программе. В правительстве РФ одобрили заявки 11 регионов на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов.

- Волгоградской области одобрены инфраструктурные кредиты на развитие новых микрорайонов. Жилые районы должны полностью соответствовать требованиям современного человека, быть удобными и доступными, со всей необходимой инфраструктурой, - отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Деньги пойдут на развитие инфраструктуры центрально-западной части Волгограда, при этом жилая застройка дойдет до рабочего поселка Городище. Также будет застраиваться Тракторозаводский район областного центра и микрорайоны 38, 38а и 41 в соседнем городе Волжском. В новые жилые комплексы будут переселять людей из аварийных домов.

- Общий объем построенного жилья по трем проектам составит 3,1 миллиона квадратных метров, в ходе их реализации будет создано 3,8 тысячи рабочих мест, - сообщают в администрации Волгоградской области.

Инфраструктурные бюджетные кредиты регионам предоставляют на 15 лет со ставкой не более 3% годовых. На сегодня правительство одобрило заявки 53 субъектам. Общий объем их финансирования до 2023 года составит около 370 миллиардов рублей.