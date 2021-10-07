В Волгограде признали аварийной еще одну старую двухэтажку

Дом послевоенной постройки покрыт трещинами. Фото: Госжилнадзор

В Советском районе Волгограда признали аварийным и подлежащими сносу еще один жилой многоквартирный дом. За месяц до этого список жилья на расселение пополнила двухэтажка послевоенной постройки на улице Краснопресненской, 4. Теперь по результатам рассмотрения заключения инспекции межведомственная комиссия признала аварийным соседний дом №8, сообщили в региональном Госжилнадзоре. Обследовали конструкции дома в рамках программы капремонта.

- В результате проведенных инженерных изысканий было выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирного дома, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан, - рассказали в Госжилнадзоре.

В списке на расселение в Волгограде сейчас стоят сотни ветхих домов. Жителям двухэтажек на Краснопресненской придется подождать, пока по программе не получат новые квартиры все те волгоградцы, чье жилье признали аварийным до 2017 года.