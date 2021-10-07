В Волгограде водитель автобуса потерял сознание за рулем

Водителя увезли на скорой в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько неприятных минут пережили сегодня, 7 октября, пассажиры автобуса №85, ехавшие с утра по маршруту «Жилгородок – Родниковая Долина». Водитель общественного транспорта потерял сознание прямо за рулем. По словам очевидцев, находившимся в салоне автобуса пассажирам пришлось самим остановить автобус и дожидаться скорую помощь.

- Водитель автобуса, проезжая по улице 51-й Гвардейской дивизии, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. В соответствии с инструкцией он остановил транспортное средство, - комментируют происшествие в мэрии.

По данным ООО «Волгоградский автобусный парк», которое обслуживает 85-й маршрут, с утра перед выходом в рейс водитель прошел обязательный медицинский осмотр.

Прибывшие на вызов медики забрали водителя автобуса в больницу. Пассажиры уехали следующим рейсом по ранее оплаченным билетам.