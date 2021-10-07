Три раза отключат газ в октябре в Дзержинском районе Волгограда

Газа не будет почти весь день. Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале октября 2021 года в Дзержинском районе Волгограда будут трижды отключать газ на отдельных улицах. Причиной станут плановые ремонтные работы на сетях газоснабжения и газораспределения. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключения газа запланированы на 8, 11 и 12 октября 2021 года.

Так, 8 октября 2021 с 8 до 18 часов отключат газ в Дзержинском районе Волгограда в двух домах на улице Балонина, 4 и Чапаева, 21. 11 октября с 8.00 до 18.30 временно приостановят поставку голубого топлива жителям улицы Ангарской – домов №75, 83, 85, 87, 93, 95, 124, 126, 128 и 130.

Чуть более масштабными будут отключения газа в Дзержинском 12 октября 2021 года. С 8 до 19 часов не смогут нагреть воду и приготовить еду жители домов по адресам: улица 51-й Гвардейской, №1,3; Краснополянская, №1,1А,3,5; Кунцевская, №3,5; Полесская, №8,10,14,16; Республиканская, №7,8,10; Толбухина, №10,26А; Театральная, дом №19.