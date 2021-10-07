Волгоградским паралимпийцам выплатят призовые за победу в Токио

Волгоградским спортсменам, завоевавшим медали на паралимпийский играх в Токио, а также их тренерам выплатят призовые от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. Как сообщает «КП-Волгоград», соответствующее постановление губернатора подписал губернатор Андрей Бочаров.

Сумма приза за «золото» паралимпиады составит 2 миллиона 500 тысяч рублей, за «серебро» - 1,5 миллиона рублей. Тренерам, которые не менее года готовили призеров и чемпионов к их главному старту, также выплатят по полтора миллиона. Средства заложены в бюджет облкомспорта.

Напомним, медали с летней паралимпиады 2021 года в Токио привезли двое волгоградских спортсменов. Две медали в Японии завоевала пловчиха Наталия Буткова. Она стала обладательницей «серебра» и «бронзы». А 24-летний пловец Андрей Гладков завоевал золотую медаль в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Для спортсмена это была вторая паралимпиада в карьере. В 2012 году из Лондона пловец привез «серебро» и две «бронзы».