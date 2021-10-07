Волгоградца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство пенсионерки

Пенсионерку убили за еду на 480 рублей. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области суд признал мужчину виновным в разбойном нападении и убийстве 77-летней пенсионерки. 51-летнего жителя Суровикинского района Александра Хайруллина приговорили к 17 годам тюрьмы. Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

- Приговором Волгоградского областного суда Хайруллину А.И. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установили следствие и суд, в канун Нового года, 30 декабря 2019, Хайруллин с приятелем выпивали. Когда алкоголь и закуска закончились, они решили поживиться у 77-летней односельчанки. Мужчины пришли к ней в дом и требовали отдать им деньги и все ценное, а также еду и выпивку. После отказа пенсионерки, ее избили палкой, нанеся около 20 ударов по голове и телу. Женщина умерла на месте. После злоумышленники обыскали её дом, но кроме еды ничего не нашли. Да и еды у пенсионерки было всего на 480 рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу. Уголовное дело на сообщника Хайруллина выделили в отдельное производство.

- Дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, - рассказали с СУ СКР по Волгоградской области.