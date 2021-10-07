Разрушенный мост через Елань восстановят до конца года в Волгоградской области

Рабочие завершают реконструкцию очень важной для жителей Елани дороги. Фото: администрация Волгоградской области.

- Елань серьёзно продвинулась по дорожным вопросам. Восстановлены два моста, разрушенные во время паводковой ситуации. Мост через реку Елань, повреждённый большегрузом, мы полностью реконструируем до конца года, - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 7 октября во время визита в Еланский район. Помимо других объектов, он обратил внимание на развитие дорожной инфраструктуры. Отметив, что дел еще много – нужно ремонтировать подъездные пути к населенным пунктам.

Зато работы по реконструкции автодороги «Самойловка (Саратовская обл.) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская обл.)» уже в стадии завершения. Это очень важная для жителей магистраль, которая связывает хутора и поселки с большой дорогой: региональными трассами и дорогой в райцентр. За многие годы эксплуатации ее убили, в том числе, грузовики с зерном. Поэтому в последние годы трассу взялись ремонтировать капитально. За последние 5 лет здесь починили мост, обновили 15 км дорожного покрытия, сделали подъезд к селу. Сейчас подрядчик завершает работу на объекте: осталось доделать съезды и остановки, нарисовать разметку и поставить знаки.

Напомним, мост через реку Елань обрушился 23 августа этого года после того, как на него заехал большегруз с большим перевесом. Машина везла щебенку и ее вес тянул тонн на 50, хотя на перед въездом на сооружение стоял знак – ограничение в 10 тонн.