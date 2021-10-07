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Общество7 октября 2021 11:22

Почти 70 миллионов рублей потратят на благоустройство Комсомольского сада в Волгограде

Вместе с парком подрядчик должен обновить улицы Ленина и Коммунистическую
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Комсомольский сад в Волгограде благоустроят за 68,8 миллионов рублей весной 2022 года.

Комсомольский сад в Волгограде благоустроят за 68,8 миллионов рублей весной 2022 года.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде ищут подрядчика для обновления Комсомольского сада и пешеходных улиц Ленина и Коммунистической. На эти цели муниципалитет готов потратить больше 68,8 миллионов рублей. Средства для благоустройства общественной зоны в центре Волгограда предусмотрены в бюджете муниципального автономного учреждения «Центр спорта и культуры». Несмотря на то, что работы предстоит провести только весной 2022 года, фирму выберут уже в ноябре.

Согласно документам на госзакупках, благоустройство в Комсомольском саду Волгограда продлится с 1 апреля по 10 августа 2022 года. Подрядную компанию выберут по имеющемуся опыту выполнения подобных работ. Аукцион состоится 3 ноября.

На 68,8 миллионов рублей фирма должна будет озеленить Комсомольский сад, смонтировать новые фонари, лавочки и урны. По контракту, в общественном пространстве высадят более тысячи деревьев и кустарников, в том числе берёзу, клён и липу, сирень, айву, гортензию, барбарис и спирею. Кроме того, в горсаду выложат светодиодную брусчатку, установят около семидесяти лавочек, металлический садовый диван, три киоска, урны и четыре полигональные фигуры животных, это будут медведь, волк, лиса и птица.