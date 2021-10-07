Глава Следственного комитета России проверит обстоятельства падения 13-летней волгоградки с заброшенной многоэтажки

Председатель СК России проверит обстоятельства падения 13-летней волгоградки с заброшенного дома. Фото: СУ СК России по Волгоградской области

Трагедия, из-за которой 13-летняя девочка оказалась прикована к постели, произошла в Волгограде 23 июля 2021 года. Подросток пошла гулять с друзьями в заброшенное здание на Удмуртской, 5 в Красноармейском районе и упала с высоты 3 этажа. Девочка получила тяжёлую травму позвоночника и пока не может ходить. Ранее в СМИ появлялась информация, что ребенка мог столкнуть кто-то из друзей. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить эти сообщения и доложить ему.

«КП-Волгоград» ранее писала, что дом №5 на Удмуртской в Красноармейском районе вообще должны снести. После падения врачи диагностировали у девочки кататравму.

Как сообщили в СК России, по факту падения девочки ранее следственные органы начали доследственную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Волгоградской области Василию Семенову доложить о проверке этого ЧП с травмой ребенка. Ход проверки контролируют в центральном аппарате СК.