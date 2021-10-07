Три человека пострадали в авариях за прошедшие сутки в Волгоградской области

Авария в Волжском, в которой пострадали оба водителя иномарок «Хендэ Акцент» и «Шкода Рапид». Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Два водителя пострадали в ДТП в Волжском вчера, 6 октября. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что около 16 часов водитель «Хендэ Акцент» ехал по улице Горького со стороны Свердлова в направлении Индустриального проезда. 48-летний автовладелец при повороте налево на Горького не предоставил преимущество в движении и столкнулся с машиной «Шкода Рапид» 39-летнего мужчины. После аварии обоих водителей с травмами отвезли в больницу.

Авария с двумя автомобилями произошла на оживленной улице Краснооктябрьского района. По предварительной информации, около 19 часов 24-летний водитель на «Тойота Функарго» двигался по улице Еременко с Триумфальной в сторону Хользунова. На перекрестке улиц Еременко и Хользунова при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Лада Приора» 22-летнего водителя. Парень ехал со встречки по Еременко со стороны Титова в направлении Хользунова на разрешающий сигнал светофора. Водители не пострадали, но 44-летнюю пассажирку «Тойоты» госпитализировали.