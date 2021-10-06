«Да, это официальное закрытие легенды»: «Вельвет» в Волгограде прекращает свое существование

Это уже не первая легенда, с которой прощается речной порт. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Мы хотим оставить след в истории. Чтобы я со своим окружением, люди, которые младше меня со своим окружением, люди, которые младше меня на 20 лет со своим окружением вспоминали о «Вельвете» как о ярком-ярком месте, где они встречались, знакомились, влюблялись, занимались сексом, испытывали разные эмоции, о чем-то мечтали... Самое главное, чтобы эти мечты сбывались» - такое обращение руководства ночного клуба «Вельвет» появилось в официальном паблике волгоградского заведения в инстаграме. Директор «Вельвета» Максим Маклаков анонсировал последние вечеринки, которые пройдут в эти выходные в Волгограде. Они приходятся на День рождения заведения, которому в этом году исполняется 15 лет. За это время, действительно, сменились целые поколения. Те, кто проводил ночи на танцполе здесь в первые годы открытия, уже провожают своих детей в университеты и армию.

8 и 9 октября клуб позвал посетителей на «HB Party», которые, по словам руководства, станут последними вечеринками. Что будет с сотрудниками и помещением заведения дальше, пока не сообщается. Это уже не первое прощание с легендой в этом здании. «Вельвет» находится в Речпорту, где рядом по соседству в начале нулевых находился знаменитый клуб «Пиранья». Теперь о нем напоминает только огромная вывеска-рыба на крыше речного вокзала.