Росрыболовство и ФСБ обнаружили стан браконьеров на водохранилище в Волгоградской области

Фото: Азово-Черноморское территориальное управле­ние Росрыболовства.

В начале месяца сотрудники Азово-Черноморского управления Росрыболовства провели рейд на Цимлянском водохранилище совместно с сотрудниками ФСБ по Волгоградской области. Искали тех, кто незаконно добывает водные биоресурсы нашей страны. И нашли стан браконьеров в районе балки Беспалая Котельниковского района. Браконьеры обосновались на левом берегу Цимлянского водохранилища.

В тайнике ревизоры нашли лодки, запрещённые лесковые сети, которые хранились в 47 бочках и были в любой момент готовы к установке. Вместе с сотрудниками полиции местного райотдела на все транспортные средства наложили арест, а орудия лова опечатали и изъяли. Стоимость только незаконных сетей потянула на 2 миллиона, сообщают в Росрыболовстве.