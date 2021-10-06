Новые рельсы скоростного трамвая в Волгограде сваривают по ночам

Новые рельсы уложили на половине наземного участка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде начались работы по алюминотермитной сварке новых рельсов линии скоростного трамвая. Именно эта технология дает бесшовное соединение пути и бесшумный ход вагонов. Как сообщили в мэрии, работы идут на участке от конечной на Тракторном до «Завода «Баррикады» на Красном, где до этого заменили рельсы и шпалы. Сваривают рельсы только по ночам – с 21.00 до 5.40, когда трамваи уходят с маршрута в депо.

- Закончив сварку стыка, специалисты проводят шлифовку шва, так что в первые утренние рейсы вагоны выходят уже на готовое бесшовное полотно, - рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Константин Шостак новому главе Волгограда, который приехал с инспекцией.

Новая технология позволит не только повысить плавность хода и среднюю скорость движения трамваев, но и должна увеличить срок службы пути и вагонов.

- Кроме сварки стыков специалистам предстоит также установить через каждые 500 метров температурные компенсаторы, - рассказали в мэрии.

Установили на обновленном участке метротрама и 77 новых стальных оцинкованных опор на 7 километрах новой контактной сети, благоустроили три остановки, восстановили автомобильный переезд и два пешеходных перехода. Когда из федеральной казны придут новые транши, обновление начнется и на оставшемся наземном участке линии СТ.