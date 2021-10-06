Отключат свет 7 октября в шести районах Волгограда

Волгоградцам придется вспомнить про фонарики и свечи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградские энергетики продолжают плановые ремонты, а десятки тысяч горожан вновь останутся без электричества в ближайший четверг, 7 октября 2021 года. Как рассказали в электросетевой компании «Россети Юг», в списках на отключение света оказались отдельные жилые массивы сразу в шести районах Волгограда – Красноармейском, Краснооктябрьском, Кировском, Советском, Ворошиловском и Дзержинском. Жителям стоит запастись фонариками и свечами, иначе придется сидеть во тьме, так как обесточат дома до самого вечера.

В Дзержинском районе Волгограда 7 октября обесточат дома на семи улицах. Сначала с 9 до 13 часов отключат электроэнергию на улицах Кобринская, дома №2-12, 18 и 1-17, Куринская, №2 и 9, Полоцкая, №4, 10, 3 и 9. Затем с 13 до 17 часов сидеть без света придется жителям домов по адресам: улица Днестровская, 26, улица Енотаевская, №46-60, 64-74, 74а, 78а, 82а, 78-92, 88а, 53-63, 59а, 67-97, 73а, 81а, 83а, 89а, 93а, улица Ткачева, №68, 70, 70а, улица Эльтонская, дома №52-62, 62а, 64-92, 92а, 94, 94а, 96, 53-65, 71-101.

Меньше всего коммунальных страдальцев на этот раз будет в Краснооктябрьском районе. Правда, отключат свет там уже не в первый раз. С 9 до 17.00 обесточат дома на улице Аграрной,№ 2-10, 2а, 4а и 6а, а также на улице Кравченко, №2, 1б, 1в, 230/3, 230/153 и 230/144. Не сильно пострадает 7 октября и Ворошиловский район. Там с 9.00 до 15.00 устроят локальный блэкаут для жителей двух СНТ – Прогресс и Спартак, а также улицы Ужгородской, дома №76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а и 112-128.

В Кировском районе в четверг сидеть без света и электроприборов в который раз придется жильцам улиц: Абганеровская, 31-43, 32-48, Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46, Ковыльная, 1-15, 2-20, Лавровая, 82-90, Майская, 2а-8а, 3а-21, Пальмовая, 11-37, 2, переулков Волжский, 4а-6, 1-7, 10, Гороховский, 3-17, 4-12, Майский, 1-1а, Ольховский, 4-8, 3-9, 11, 10-26. Свет отключат с 9 до 18 часов.

В Красноармейском районе Волгограда с 9 до 12 часов не будет света в домах на четной стороне бульвара Энгельса - №22-28 и 50-54. И обесточат 7 октября с 11 до 15 часов дома на бульваре Энгельса - №11, 15, 17, 19, 23, 25 и 23а, а также СНТ Шлюзовик, дома №2-16, 3-7, улицу Плеханова, №75-97, 178/33, Ленинаканскую, №93-109, 70-82 и Костюшко, дома №90-112.

Больше всего отключения света в четверг зацепят Советский район. Во-первых, электричества там не будет с 9 часов утра до 17 часов. Во-вторых, домов в списке немало. Сидеть без электричества будут жители и частника, и многоэтажек по адресам: улица Казахская, 8-12, 8а, улица Абхазская, дома №25-33, 33а, 22-28, 26, улица Бакинских комиссаров, №12-22, 28-30, 12а, 14а, 28а, улица Кабардинская, 34, 36, 23, Корейская, 49, 51, 40-64, переулок Трудовой, 1-5, 5а, улица Производственная, 6-12, 10а, Революционная, №49-53, улица Сухумская, 24, 26, 21, улица Якутская, №11-35, 35г, 12-32, 24а, 26а, 12а, переулок Оршанский, дома 1-9, 2-10 и переулок Трудовой, №2-12.