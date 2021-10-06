Прохладная и ветреная погода ожидается в Волгоградской области до конца недели

До конца недели в Волгоградской области будет ветрено и солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пасмурной погоды и осадков волгоградцы не увидят до начала следующей недели, об этом говорит прогноз местного ЦГМС. Но постепенно дневные и ночные температуры становятся всё ниже. 7, 8 и 9 октября прогнозируется переменная облачность, будет преимущественно солнечная погода, но ветреная.

Завтра, 7 октября, по области и в Волгограде обещают северо-восточный, восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы усилятся до 13-18 м/с. Ночью температура составит от +2 до -3º; днем 9-14 тепла. В областном центре ночью до нуля градусов, днём ожидается +11-13.

В пятницу, 8 октября, волгоградцев ждет такая же погода, как и в четверг. Ветер будет восточным 6-11 м/с, в некоторых районах прогнозируют порывы 13-18 м/с. Столбики термометра покажут ту же температуру, что и днём ранее.

Суббота, 9 октября, будет немного теплее. Синоптики прогнозируют, что восточный ветер сохранится на уровне 6-11 м/с, местами порывы стихнут до 12-16 м/с. Ночью по-прежнему +2…-3°; днем воздух прогреется до 10-15 градусов, в самом Волгограде будет +12-14°.