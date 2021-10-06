Отопление в дома Волгограда дадут 7 октября

Батареи должны потеплеть к концу недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградцы уже давно замерзают в своих квартирах и жалуются на холод в садиках и школах. В администрации города все же приняли решение включить отопление в жилых домах не с 10, а с 7 октября 2021 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, с четверга городские сезонные котельные начнут подачу ресурса всем потребителям. До конца недели батареи должны нагреться во всех многоквартирных домах Волгограда.

- На сегодня техническая готовность к приему теплоносителя по всем социально значимым объектам и городскому жилому фонду составляет 100%, - сообщили в мэрии.

На всех котельных и центральных тепловых пунктах сделали профилактику, провели гидравлические испытания теплосетей, заменили слабые участки. К приему теплоносителя готовы более 5200 многоквартирных домов, в которых УК должны были проверить состояние запорной арматуры и теплосчетчиков, наличие изоляции в подвалах и многое другое. С раннего утра 7 октября на муниципальных котельных стартуют пуско-наладочные работы. Дома будут получать ресурс в течение нескольких дней по очереди. Пока под вопросом остается готовность к отопительному сезону частных котельных. Их тоже обещают держать на контроле.

По данным чиновников, подтопку садиков и больниц в городе начали еще с 1 октября. По поручению губернатора, в городе решили досрочно дать отопление и в жилом фонде. Из-за того, что волгоградцы замерзают в собственных квартирах, растет заболеваемость ОРВИ.

- Если к началу следующей недели батареи в квартире останутся холодными, жителям следует обращаться в свою управляющую компанию. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления, - подчеркивают в мэрии.

Чаще всего, слесарь должен вручную спустить воздух из стояка, чтобы по нему пошла горячая вода.

Чуть позже, с 8 октября тепло начнет поступать и в дома волжан. Постановление о начале отопительного сезона подписал глава города Игорь Воронин.