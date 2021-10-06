В Волгоградской области возбудили дело о взятке на преподавателя техникума и мать студента

Преподаватель пообещал хорошую оценку за 16 тысяч.
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на преподавателя техникума из Фролово и студентку. Их подозревают в получении и даче взятки.
По данным следствия, весной 2021 года член государственной экзаменационной комиссии предложил матери одного из студентов техникума поставить хорошую оценку за квалификационную работу всего лишь за 16 тысяч рублей.
- За эту сумму он пообещал ослабить свой контроль за качеством текста работы и в последующем поставить в зачетную книжку положительную оценку, - рассказала «КП-Волгоград» представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.
Женщина на такое предложение согласилась и требую сумму преподавателю передала. Но на них вышли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции.