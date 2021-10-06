Под Волгоградом выясняют обстоятельства гибели утонувшего в машине рыбака

В Волгоградской области из реки достали машину с телом мужчины. Фото: СУ СК Волгоградской области

Гибель рыбака расследуют в Волгоградской области. Мужчина вместе с машиной утонул в ерике Ерецкий в Иловлинском районе. Однако его смерть не носит криминальный характер, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области. На теле рыбака не обнаружили повреждений.

66-летний мужчина пропал в Волгоградской области накануне. Вчера, 5 октября, он отправился на рыбалку на ерик Ерецкий в Иловлинском районе и не приехал домой. В полицию обратилась жена погибшего.

Мужчина по неизвестным причинам съехал в реку и утонул вместе с внедорожником «Mitsubishi L200». Машину со дна ерика достали водолазы и нашли рыбака на водительском сидении. В Следственном комитете по Волгоградской области подчеркнули, что смерть волгоградца не носит криминальный характер. Точную причину произошедшего установят в ходе проверки.