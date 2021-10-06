Глава волгоградского облздрава: поражение легких у пациентов с ковидом наступает на 2-3 сутки

Больше половины пациентов старше 65 лет с коронавирусом попадают в реанимацию. Фото: Иван МАКЕЕВ

6 октября оперативный штаб по коронавирусу Волгоградской области собирался на очередное совещание. Власти решали, как сдержать бурный рост заболеваемости ковидом в регионе. Болеть стали тяжелее, смертность превышает три процента. Глава волгоградского облздрава Анатолий Себелев рассказал об особенностях протекания коронавируса в последние месяцы:

- В текущий эпидсезон мы наблюдаем более раннее развитие таких клинических симптомов проявления ковида, как поражение легочной ткани, которое наступает, как правило, на 2-3 сутки от начала болезни, множественное поражение органов, в том числе поражение центральной нервной системы, миокардов у пациентов даже с небольшим изменением в легких, - говорит председатель комитета здравоохранения.

По словам Себелева, растет количество пациентов, которым требуется кислородная терапия и лечение в реанимации. Более 50% пациентов старше 65 лет попадает в реанимационные палаты. Отмечается и рост числа смертельных случев.

Кстати, как рассказала главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева, учены региона постоянно проводят исследования на предмет мутации вируса. Сейчас в регионе в большинстве случаев выявляют штамм дельта.

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